"Sui sedili posteriori", Avviso Pubblico porta al Salone del libro di Torino la lotta dei sindaci antimafia

Al Salone del libro 2025 arriva anche la lotta alla criminalità organizzata: non quella portata avanti dalle Forze dell'Ordine, ma da chi - servitore dello Stato - ha deciso di interpretare nella maniera più fedele il legame con quel tricolore che ha indossato a tracolla durante il suo mandato di sindaco.

E' il caso di Antonino Bartuccio, ex primo cittadino di Rizziconi (Comune in provincia di Reggio Calabria), che ha denunciato le pressioni della 'ndrangheta sull'attività della sua amministrazione ed è diventato testimone di giustizia.



Il 19 maggio alle 16,30 presso l'Arena Piemonte al Padiglione 2 sarà presentato il suo libro "Sui sedili posteriori – La nuova libertà di Antonino Bartuccio”, su iniziativa di Avviso Pubblico, il cui presidente è l'ex sindaco di Grugliasco, Roberto Montà.



Il libro è un progetto editoriale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e nelle sue pagine racconta in prima persona l’esperienza di Bartuccio, divenuto suo malgrado simbolo della resistenza civile contro la criminalità organizzata in Calabria. Un’opera intensa, che parla di coraggio, solitudine, ma anche di una nuova libertà conquistata con determinazione e fede nelle istituzioni. Alla presentazione, oltre all'autore e a Montà, sarà presente anche Davide Guida, vicesindaco e assessore alla Legalità al Comune di Moncalieri.



L’incontro sarà moderato da Stefano Francescon e sarà un’occasione per riflettere sul valore dell’impegno quotidiano degli amministratori locali nella promozione della cultura della legalità e della giustizia sociale, in territori segnati particolarmente dalla presenza della criminalità organizzata.