Dal Landini del 1935 al Class immatricolato pochi giorni fa: i premiati al raduno di Bricherasio [FOTO]

Tra di loro c’era un Class immatricolato appena qualche giorno prima, ma anche un Landini Vélite, in circolazione dal 1935. Erano 103 i trattori che domenica 4 maggio hanno sfilato a Bricherasio per il tradizionale raduno a San Michele.

In giornata, alla sede della Pro loco, sono stati assegnati i premi di diverse categorie. Il prarostinese Elvi Fornerone, classe 1934, come lo scorso anno, ha ottenuto il riconoscimento come conducente più anziano. Il premio per il trattorista uomo più giovane è andato a Loris Piccato, del 2007, mentre Alessia Pastre, del 1997, ha ricevuto quello per la donna più giovane al volante.

Il trattore più nuovo è stato quello di Luca Godino, un Class immatricolato il 28 aprile, quello più antico, un Landini Vélite del 1935, di Bruno Fenoglio. Il mezzo premiato per il maggior numero di cavalli – 240 – è stato quello di Manuele Giaime.

Infine, il conducente che ha ottenuto il riconoscimento perché arrivava da più lontano è Matteo Valinotto, residente a Rivalta, mentre la famiglia di Luciano Godino è stata premiata per aver partecipato con il maggior numero di conducenti.