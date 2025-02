A Collegno via libera alle iscrizioni per la nuova sezione "Primavera" della scuola Teresa Maggiora

A Collegno via libera alle iscrizioni per la sezione "Primavera" della scuola Teresa Maggiora

La posa della prima pietra avverrà nei prossimi giorni, ma le pre iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 sono già aperte. Si tratta della nuova sezione primavera - dedicata come previsto dal Ministero ai bimbi tra i 2 e 3 anni per accompagnarli nel percorso dall'asilo nido alla scuola d'infanzia – che sarà presente a Collegno alla scuola paritaria Teresa Maggiora in viale Gramsci.

"Siamo entusiasti di questo nuovo progetto, che dimostra il nostro impegno a creare un ambiente educativo inclusivo e stimolante per i più piccoli - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. La creazione di questa sezione rappresenta una grande opportunità per le famiglie della nostra comunità e sottolinea l'impegno dell'amministrazione comunale verso la sostenibilità dei servizi educativi. Ci aspetta un grande anno scolastico a settembre: avremo infatti questa nuova sezione primavera, ma anche il nuovo asilo nido a Borgata Paradiso. Con questi due interventi le famiglie collegnesi avranno 73 posti in più sul territorio pensati per i bambini nella fascia di età 0-3. Un grande risultato per una Città estremamente attenta ai servizi per l’infanzia”.

Con l’introduzione di questo servizio dedicato a bambine e bambini dai 24 ai 35 mesi le sezioni primavera in città infatti salgono a due, insieme alla struttura presente al Villaggio Dora. L’asilo Teresa Maggiora è la scuola per l’infanzia più antica in città.

“Siamo davvero soddisfatti per l'avvio della Sezione Primavera, un progetto che non solo arricchirà l'offerta formativa della nostra scuola, ma permetterà anche ai bambini di vivere esperienze significative fin dai loro primi passi nel mondo dell'educazione – racconta Annalisa Verdoliva, Presidente del Consiglio di Amministrazione -. Era un’esigenza che da tempo ci era stata avanzata dai genitori: grazie al Comune di Collegno per aver accolto questa richiesta”.

I posti disponibili sono in tutto diciotto e si svilupperanno su un grande salone, un’area nanna, i bagni pensati per i più piccoli e una grande area esterna.