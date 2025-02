Ospedale di Lanzo. Uncem: "Fiducia in Asl e Regione sulla costruzione del futuro presidio"

"Sul futuro dell'ospedale di Lanzo ho fiducia nella Regione e nell'Asl To4 - lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem -Con il Presidente Uncem Roberto Colombero chiederemo all'Assessorato Riboldi di agire, come la Politica sa e deve fare, in piena sinergia con i Sindaci, i Presidenti delle due Unioni montane, i Cittadini riuniti in Comitato ormai da 15 anni, per potenziare il presidio ospedaliero, insieme con Ciriè. Lanzo deve essere potenziato, lo diciamo da tempo, lo dice il Sindaco della Città, con l'Assessore Assalto che fa parte del Consiglio Uncem. E non si possono avere, ogni cinque anni o meno, cambi di rotta e nuove incertezze. Sono certo che si troveranno soluzioni e strategie per rafforzare i servizi, per dare opportunità ai cittadini, per dire che quella struttura è fondamentale per le Valli alpine e per 40 Comuni del territorio".