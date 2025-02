Alberi caduti o rovinati, aiuole vuote, degrado: via Filadelfia sempre più sporca e meno verde

Un residente di via Filadelfia ha inviato una lunga lettera alla nostra redazione per "segnalare una situazione di degrado che necessita di un intervento tempestivo".

Il lettore sottolinea come, nel corso del tempo, gli alberi piantati lungo la strada si siano progressivamente diradati a causa di cadute o rotture, senza che venissero mai sostituiti. Di conseguenza, le aiuole destinate agli alberi sono rimaste vuote e, purtroppo, si sono trasformate in un ricettacolo di sporcizia e cattivi odori, diventando spesso un'area utilizzata dai cani come bagno pubblico.

Come se non bastasse, "la terra delle aiuole si sta espandendo sull'asfalto, contribuendo a un aspetto trascurato della via e aumentando il livello generale di degrado. La situazione attuale non solo danneggia il decoro urbano, ma può anche rappresentare un problema igienico per i residenti", con il cantiere che crea ulteriori disagi.

Ed allora il lettore, dopo aver chiesto "un intervento da parte delle autorità competenti per ripristinare il verde pubblico e migliorare la pulizia della zona", si rende disponibile "per un colloquio al fine di discutere possibili soluzioni". Perché il decoro di via Filadelfia gli sta a cuore, come a tutti i residenti della storica via.