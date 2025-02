Cioccolatò 2025, il viaggio goloso di Ascom nel cuore di Torino

Ascom Confcommercio Torino e Provincia, con Epat Torino, porta la maestria dei suoi maestri pasticceri e maestri cioccolatieri a CioccolaTò 2025, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo. Un viaggio nel cuore della tradizione torinese, dove il cioccolato diventa esperienza, cultura e innovazione.

L’arte cioccolatiera di Ascom Epat Torino si esprime in ogni dettaglio: dai gianduiotti tagliati a mano alle praline dal gusto ricercato, dai cremini perfettamente equilibrati alle tavolette bean-to-bar. Un’eredità storica che vive attraverso la ricerca continua, la selezione rigorosa delle materie prime e una lavorazione che esalta ogni sfumatura del cacao.

Il programma offre esperienze immersive per scoprire la storia e la bontà del cioccolato torinese, con corse sul tram gourmet, visite guidate in città, degustazioni, mostre e incontri con i maestri pasticceri e cioccolatieri di Ascom Epat Torino.

Tutte le esperienze sono prenotabili sul sito https://www.cioccola.to.it/.

IL PROGRAMMA

CIOCCOLATA SUL TRAM: UN VIAGGIO GOLOSO NEL CUORE DELLA CITTÀ

Venerdì 28 febbraio – ore 14:00

Sabato 1 marzo – ore 10:00

Sabato 1 marzo – ore 14:00

Partenza da Piazza Carlina - durata del tour: 1 ora

A bordo del tram storico, un tour guidato attraverso le vie di Torino, immergendosi nella storia e nella cultura della città. Durante il viaggio, i maestri pasticceri di Ascom Epat servono una calda e avvolgente tazza di cioccolata calda preparata secondo antiche ricette e accompagnata dai prelibati Pasticcini del Re, tipici della tradizione sabauda. Un'esperienza unica che unisce il piacere della scoperta con quello del gusto.

A cura di Ascom Epat e con le guide di GIA Piemonte

TORINO GOLOSA: IL GRAND TOUR DEL CIOCCOLATO TRA STORIA, PASSIONE E PECCATI DI GOLA

Venerdì 28 febbraio – ore 14:30

Sabato 1 marzo – ore 14:30

Domenica 2 marzo – ore 14:30

Partenza piazza Vittorio Veneto – durata del tour 2 ore

Un viaggio nel cuore della città che ha fatto del cioccolato un’arte e una leggenda. Accompagnati dalle guide professioniste GIA Ascom, alla scoperta dei luoghi iconici dove Torino ha scritto la sua dolce storia: dalle botteghe dei maestri del cioccolato agli aristocratici caffè che hanno inventato capolavori come il Bicerin.

Il percorso si snoda tra aneddoti, curiosità e degustazioni, da Piazza Vittorio Veneto, lungo via Po, via Roma, piazza San Carlo, via Barbaroux, per arrivare a Palazzo Saluzzo Paesana, dove il tour si chiude con la mostra dei servizi da cioccolata delle famiglie nobiliari torinesi.

A cura di Ascom Epat e con le guide di GIA Piemonte

DOLCI MERAVIGLIE: LE VETRINE RACCONTANO IL CIOCCOLATO TORINESE

Dal 27 febbraio al 2 marzo

Evento diffuso in città

I giovani talenti della pasticceria torinese si presentano con i loro cioccolatini nelle vetrine dei negozi del centro di Torino. Ogni esposizione è accompagnata da una raffinata scatola di cioccolatini e una presentazione della pasticceria che l’ha realizzata.

A cura di Ascom Epat

GIANDUIOTTI GRIFFATI IN VIA GARIBALDI

Sabato 1 marzo

Domenica 2 marzo

nei negozi di via Garibaldi aderenti all’iniziativa – ingresso libero

I negozianti dell’Associazione Commercianti di via Garibaldi celebrano CioccolaTò con i gianduiotti griffati nelle vetrine e un dolce omaggio ai clienti.

CONTAMINAZIONI GOLOSE TRA COCKTAIL E GELATO

Sabato 1 marzo – ore 12:00

Padiglione CioccolaTò in piazza Vittorio Veneto

Il cioccolato incontra la mixology in un evento che coinvolgere bartender e maestri gelatieri per creare sorprendenti cocktail al cioccolato abbinati al gelato. Uno show coking con dimostrazioni e degustazioni per un’esperienza multisensoriale tra sperimentazione e tradizione, organizzata da Epat Ascom.

MARCHETTI FA (E MANTECA) IL GELATO

Marchetti Gelateria

Piazza CLN 248

Giovedì 27 febbraio – ore 15:00 / 16:00

Venerdì 28 febbraio– ore 15:00 / 16:00

Sabato 1 marzo – ore 15:00 / 16:00

A Casa Marchetti la dimostrazione della mantecatura del gelato con degustazione a pagamento, per piccoli gruppi di massimo 10 partecipanti

Evento con prenotazione obbligatoria tramite mail all'indirizzo info@albertomarchetti.it

PALAZZO SALUZZO PAESANA: IL RITO DEL CIOCCOLATO TRA STORIA, ARTE E CULTURA

Dal 27 febbraio al 2 marzo – ore 11:00 / 19:00

Laboratorio con degustazione - ‘Cioccolato cibo degli Dei’ - Conferenza laboratorio: giovedì 27 febbraio 18.30

Degustazioni gianduiotti e cioccolata calda: domenica 2 marzo – ore 16:30 /18:30

Palazzo Saluzzo Paesana, Via della Consolata 1 bis

Palazzo Saluzzo Paesana apre le porte al pubblico di CioccolaTò per far scoprire le stanze auliche del primo piano, dove è allestita è allestita la mostra "Nobili collezioni per la cioccolata", dedicata ai raffinati servizi da cioccolata da collezione privata, testimoni del ruolo del cioccolato nei salotti aristocratici del passato.

Ingresso libero al Palazzo e alla mostra

‘Cioccolato cibo degli Dei - Dalla pianta del cacao alla lavorazione a crudo’.

A cura del Laboratorio ChocoM’ama in Val Chiusella. Con l’intento di unire la spiritualità nativa all’autenticità del cioccolato, il progetto ChocoM’ama coniuga il rispetto per la materia prima ad una lavorazione etica e contemporanea che valorizza l’alta qualità degli ingredienti utilizzati. Nuove visioni per una riscoperta sensoriale e nutrizionale del cioccolato.

Giovedì 27 febbraio 18.30 Sala di parata

Ingresso e degustazione gratuiti, prenotazione obbligatori sul sito https://www.cioccola.to.it/

Disponibilità 50 posti

Al piano nobile, la domenica pomeriggio l’Associazione culturale Piece presenta ‘Giovani gianduiotti crescono’, la degustazione dei gianduiotti realizzati dai giovani talenti delle scuole torinesi e arricchiti dalla cioccolata calda firmata Ghigo, in occasione del decennale di attività dell'associazione.

domenica 2 marzo – ore 16:30 /18:30

Ingresso e degustazione gratuiti, prenotazione obbligatoria sul sito cioccolaTò: info@associazionepiece.it

Disponibilità 50 posti

A cura di Palazzo Saluzzo Paesana, Ascom Epat, Associazione Piece