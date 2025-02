Fibra ottica: verifica copertura, test prestazioni e altre informazioni utili

La fibra ottica è una tecnologia davvero interessante, al di là dell’uso principale che ne si fa, cioè trasporto di connessione, quindi di dati. Costa poco, è durevole, garantisce prestazioni eccellenti e resiste alle interferenze esterne: in altre parole la fibra ottica è, ad oggi, il miglior sistema di connessione ad Internet che si conosca.

Come tutte le tecnologie, ha anch’essa dei “punti deboli”, se così possiamo chiamarli. Nello specifico è una tecnologia in espansione, il che significa che non tutte le zone del Paese sono coperte. Per questo, prima di attivare un’offerta, bisogna eseguire una verifica della fibra ottica copertura e procedere solo in caso di esito positivo.

Vediamo di cosa si tratta e cos’altro è importante sapere.

Verifica copertura fibra: tutto quello che c’è da sapere

Prima di attivare un’offerta Internet in fibra ottica, è essenziale verificare la copertura nella propria zona. Nonostante la fibra rappresenti la tecnologia più avanzata per la connessione domestica, non tutte le abitazioni possono ancora accedervi. Questo perché, come accennato, l’infrastruttura è in continua espansione e l’installazione della rete FTTH (Fiber to the Home) richiede interventi strutturali che, in alcune aree, non sono ancora stati completati.

Per eseguire la verifica, esistono diversi strumenti online messi a disposizione sia dagli operatori telefonici sia da enti pubblici. I provider di rete offrono sui loro siti ufficiali la possibilità di controllare la disponibilità della fibra ottica inserendo il proprio indirizzo.

Nel caso in cui la fibra FTTH non fosse disponibile, spesso si può optare per una connessione FTTC (Fiber to the Cabinet), che sfrutta la fibra fino all’armadio stradale e il doppino in rame per il tratto finale fino a casa.

Dopo l’attivazione: il test di velocità della rete

Una volta attivata la connessione in fibra ottica, è buona norma eseguire un test di velocità (speed test) per verificare che le prestazioni della rete siano in linea con quanto dichiarato dall’operatore. Questo test permette di misurare diversi parametri fondamentali, tra cui la velocità di download, cioè la rapidità con cui si possono scaricare dati dalla rete.

Il test serve anche a verificare velocità di upload e ping, o latenza. Il primo valore misura la velocità di trasmissione dei dati dal proprio dispositivo alla rete. Il secondo, cioè la latenza, mostra il tempo di risposta della connessione, ed è utile per chi gioca online o utilizza videoconferenze.

Per effettuare il test, si possono utilizzare strumenti online gratuiti, alcuni forniti dagli stessi operatori. È importante eseguire la prova in diverse condizioni, cioè collegandosi via cavo Ethernet (per risultati più precisi), tramite Wi-Fi, e a diverse ore del giorno, per verificare eventuali cali di velocità dovuti a congestioni di rete.

Fibra ottica copertura mappa: come evitare disservizi

Il consumatore dispone di numerosi strumenti di controllo. In assenza di una copertura minima garantita, egli può cambiare operatore senza penali. Inoltre, in caso di controversie, può ottenere assistenza gratuita da un Conciliatore terzo, che analizzerà il caso e che stabilirà l’esecuzione. Evitare questi disservizi, tuttavia, è possibile, verificando la copertura della tecnologia di cui si ha bisogno.

La diffusione della fibra ottica in Italia è regolata dal Piano Banda Ultra Larga (BUL), un’iniziativa governativa volta a portare connessioni veloci in tutto il Paese, comprese le aree meno servite. L’ente responsabile dell’implementazione di questo piano è Infratel Italia, una società pubblica che gestisce lo sviluppo delle infrastrutture in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il supporto dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Per controllare la copertura della fibra in tempo reale, quindi, è possibile consultare una mappa ufficiale, costantemente aggiornata da queste entrambe queste figure, che mostra lo stato attuale della rete in tutte le aree del Paese.