Airc e Pedalando per la ricerca, un evento di solidarietà e speranza

Evento di sensibilizzazione, a cura di Airc e Pedalando per la ricerca, per raccontare l'impegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e dell'importanza delle iniziative di solidarietà. L'evento è previsto mercoledì 26 marzo, dalle 18.30 alle ore 19.30 presso beeozanam, via Foligno 14.

Un evento speciale dedicato alla ricerca oncologica e alla forza dello sport come strumento di sensibilizzazione e solidarietà. Saranno con noi Anna Bosio (Airc Piemonte e Valle d'Aosta), Alessandro Mucci (Pedalando per la Ricerca), Gennaro e Ciro Russo e Valentina Giorgis (fundraiser per Airc).

Airc è la principale organizzazione non-profit in Italia per il finanziamento della ricerca sul cancro. Dal 1965 ha investito oltre 2,3 miliardi di euro in migliaia di progetti che hanno portato a progressi nella prevenzione, diagnosi e cura della malattia.

Ogni giorno, grazie alle donazioni di cittadini e aziende, i ricercatori Airc lavorano per rendere il cancro sempre più curabile. Tra i protagonisti dell'evento c'è Alessandro Mucci, che ha trasformato un'esperienza personale dolorosa nella spinta per aiutare gli altri. Dopo la malattia della madre, ha creato il progetto Pedalando per la Ricerca, unendo la passione per la bicicletta alla raccolta fondi per Airc .

Nel 2023 si è unita a lui la famiglia Russo: Ciro, Gennaro e Valentina hanno deciso di affrontare una sfida straordinaria, percorrendo in bicicletta il Cammino di Santiago, da Rivoli fino a Santiago de Compostela, attraversando la Francia e la Spagna. Un viaggio lungo, faticoso, ma pieno di significato.

Oggi, il loro impegno continua per sostenere la ricerca e diffondere un messaggio di speranza. Vi aspettiamo numerosi, al fine di sostenere i ricercatori AIRC e di veicolare tramite la pratica sportiva la speranza che la ricerca possa andare avanti.