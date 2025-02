Collegno, attivo a Palazzo Civico totem elettronico per la gestione delle prenotazioni

Da qualche giorno è attivo in atrio del Palazzo Comunale un totem elettronico dedicato alla gestione delle prenotazioni per i vari uffici comunali. Questa nuova iniziativa segna un passo importante verso la sistematizzazione delle procedure burocratiche, rendendo l'accesso diretto ai servizi pubblici più semplice e veloce per tutti i cittadini. Un servizio che si aggiunge all’URP Ufficio Relazioni con il Pubblico con ingresso diretto, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 (lunedì), 9-13 (dal martedì al giovedì) e 9-12 (venerdì).

“Il nostro obiettivo è rendere il Comune un punto di riferimento per tutti i cittadini, non solo per risolvere questioni burocratiche ma anche per scoprire i tanti progetti e servizi disponibili - dichiara il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. L'installazione del totem rappresenta un'importante evoluzione nei nostri servizi al pubblico, semplificando la gestione delle prenotazioni e garantendo maggiore efficienza e trasparenza”.