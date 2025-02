Stellantis, Elkann: "Candidati eccellenti per il dopo Tavares". Ma i sindacati spingono: "A Mirafiori non basta la 500 ibrida"

Le "audizioni" per il dopo Tavares vanno avanti, ma intanto Stellantis registra numeri in calo, come era facile prevedere dopo le difficoltà di produzione e i fermi che hanno interessato gli stabilimenti, Mirafiori in primis. Ecco quanto emerge dalla presentazione dei conti 2024 del Gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. E i sindacati non dormono sonni tranquilli.

E il riferimento non può non coinvolgere anche Mirafiori: "Negli ultimi incontri con Stellantis abbiamo avuto risposte per quanto riguarda il lancio produttivo di produzioni come quelle previste per lo stabilimento di Mirafiori con la 500 ibrida e l'assegnazione della 'piattaforma small' per lo stabilimento di Pomigliano e l'assegnazione di motorizzazioni ibride al fianco quelle elettriche in tutti gli stabilimenti per i nuovi modelli", dice Uliano, che prosegue: "Nell'incontro dell'11 marzo prossimo in sede ministeriale ribadiremo con forza e con determinazione la nostra contrarietà a chiusura di stabilimenti o a ridimensionamenti occupazionali unilaterali (...). Stellantis chiarisca le questioni che sono ancora aperte, che per noi riguardano il rilancio del marchio Maserati, che ha sempre rappresentato un elemento importante sia in termini di volumi, ma soprattutto di margini".