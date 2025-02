Un bosco granata nel Parco Colonnetti di fronte al futuro Centro Sportivo del Toro

Si tratta del " Bosco del Toro ", piantato nel quartiere di Mirafiori Sud dalla società e dallo storico sponsor Suzuki , insieme alla Città di Torino che ha accolto con piacere l'iniziativa. Ad effettuare le prime vangate di terra anche gli eroi della vittoria di sabato contro il Milan: Gvidas Gineitis e Vanja Milinković-Savić . Il primo ha firmato il gol del definitivo 2-1, appena sei minuti dopo il suo ingresso in campo e subito dopo il pareggio dei rossoneri. Il portiere, invece, è stato il migliore in campo con una serie di parate decisive, tra cui il rigore respinto a Pulisic .

Mentre i lavori al Centro Sportivo Robaldo proseguono verso l'inaugurazione prevista per il 4 maggio , data simbolo per tutti i cuori granata, un boschetto nasce proprio di fronte ai campi della futura 'Cittadella delle giovanili', all'interno del Parco Colonnetti .

I due granata, dopo la messa a dimora di un albero, hanno autografato le maglie di alcuni piccoli tifosi di passaggio. Il Bosco arriverà a contare 68 alberi autoctoni ad alto fusto come tigli, lecci e aceri, dopo che ieri ne sono stati piantati 40 . " Suzuki, essendo di cultura giapponese - ha commentato il presidente della casa automobilistica in Italia Massimo Nalli - piace sentirsi utili agli altri. Lo facciamo oggi piantando 40 alberi che restituiranno qualcosa ai cittadini ".

L'iniziativa si è svolta il giorno dopo la morte di Ginetto Trabaldo, storico fondatore dei Fedelissimi Granata, primo gruppo organizzato di tifosi d'Italia. Aveva 86 anni e a lui ha rivolto un pensiero l'assessore allo sport Mimmo Carretta: "Dedichiamo uno di questi alberi a un grandissimo tifoso del toro che ci ha lasciati ieri, Ginetto Trabaldo. È parte della nostra storia, è parte di quei valori che il Toro rappresenta anche per la città e per questo ci stiamo impegnando per la Cittadella del Robaldo, i lavori stanno andando avanti".

Il rosario per Ginetto Trabaldo è in programma oggi, giovedì 27 febbraio, alle 18.30 presso la parrocchia di Gesù Operaio, in via Leoncavallo 18, dove si svolgeranno i funerali alle 11.30 di domani, venerdì 28. Poi la salma verrà portata al Cimitero Monumentale.