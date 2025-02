Riforma della giustizia, magistrati davanti al tribunale leggono articoli della Costituzione

Con toga e coccarda tricolore appuntata sulla spalla anche a Torino i magistrati hanno protestato contro la riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere nell’ambito dello sciopero proclamato dall’Anm a livello nazionale.

“ Non è uno sciopero contro qualcuno o contro qualcosa ma uno sciopero per i cittadini — ha spiegato Mario Bendoni, presidente della giunta piemontese dell’Associazione nazionale magistrati — e noi siamo preoccupati prima che come magistrati come cittadini”.

La riforma - ha aggiunto - preoccupa anche perché non è a se stante ma calata in un contesto di attacchi continui contro la magistratura, e’ una riforma è dannosa per l’indipendenza della magistratura e inutile per i problemi della giustizia”.

I giudici e i pm dopo aver distribuito volantini a passanti e automobilisti davanti al Palagiustizia hanno letto a turno gli articoli della Costituzione.