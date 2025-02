Premio di risultato, Comau sorride: ai lavoratori 2900 euro, in aumento del 15%

Se Stellantis si lecca le ferite, a Comau tira tutt'altra aria: il premio medio di risultato 2025 per i dipendenti che lavorano in Italia sarà infatti di circa 2.900 euro, con un incremento del 15% rispetto a quello pagato lo scorso anno. Il premio, previsto dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, verrà erogato nel mese di aprile.

“Il premio del 2025 per i risultati positivi raggiunti lo scorso anno è un riconoscimento del costante impegno di tutte le persone che lavorano in Comau e testimonia un ulteriore miglioramento dei risultati dell’azienda. Comau continua infatti a rafforzare il proprio impegno in Italia e a consolidare la propria posizione di protagonista globale nel settore dell’automazione industriale, in un numero crescente di mercati”, dice Pietro Gorlier, amministratore delegato di Comau.