Il pluralismo della Resistenza negli 80 anni della Liberazione

Una lectio magistralis a Cumiana per celebrare gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo a cura dell’ex ministra Mariapia Garavaglia, presidente nazionale dell’Anpc, l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che ha organizzato l’evento. Durante gli interventi successivi si parlerà di Resistenza valdese e cattolica e si ripercorreranno le vicende dell’eccidio di Cumiana del 1944. L’iniziativa vuole ricordare l’anniversario della Liberazione, ma non solo.

“L’iniziativa è nata dal desiderio di rappresentare il pluralismo che animò la Resistenza. Davvero fu una lotta di popolo, trasversale alle diverse culture politiche e alle diverse sensibilità religiose. Parteciparono i socialisti, i comunisti e anche i cristiani, sia cattolici che valdesi – spiega la consigliera regionale Monica Canalis, originaria di Cumiana –. L’intervento della ministra si concentrerà su questi aspetti e si cercherà anche di attualizzare al presente, provando a capire come, dopo 80 anni di libertà, si possano mantenere vivi i valori della Resistenza”. In un secondo momento l’attenzione sarà orientata a raccontare le esperienze della Resistenza dei comuni del territorio. Davide Rosso per la Fondazione Centro Culturale Valdese e Piercarlo Pazè per la Diocesi di Pinerolo daranno un contributo sull’impegno del mondo valdese e cattolico in quel periodo. Adriano Andruetto di Piossasco, Marco Comello di Cumiana, Matteo Giaveno di Frossasco ed Enrico Martino di Piscina porteranno invece degli interventi un po’ più mirati: “Sono appassionati del settore che hanno condotto delle inchieste o degli approfondimenti sulla Resistenza in questi quattro comuni. Quindi credo che avrà anche un valore storiografico non indifferente. Grazie alle ricerche di Marco Comello, ad esempio, è stato possibile risalire al mandante dell’eccidio di Cumiana, si è scoperto dove era andato ad abitare il mandante di questa strage. In seguito, il Comune ha avviato un cammino di riconciliazione con la comunità di Erlangen, quella da cui veniva quest’uomo, anche contribuendo a ricucire queste ferite”, conclude Canalis, che prenderà la parola alla fine dell’incontro.

L’appuntamento è per sabato 1° marzo 2025 dalle 10 alle 12 nella Sala Vaudagna del municipio di piazza Martiri 3 aprile 3. Saranno presenti Gino Bressa, presidente dell’Anpc Torino, e sindaci del territorio.