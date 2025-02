Rimozione amianto al Poliambulatorio di via Montanaro, Ravinale (AVS): "L'ASL non esponga a rischi lavoratori e pazienti"

"La gestione del Poliambulatorio ASL di via Montanaro continua ad essere problematica per lavoratori e pazienti. A novembre avevo constato durante un sopralluogo il malfunzionamento del riscaldamento, oggi le sigle sindacali denunciano che l'ASL stava cominciando lavori di rimozione dell'amianto senza alcuna comunicazione al personale medico e amministrativo e con misure di sicurezza inidonee: un cartello su ogni finestra con scritto "non aprire per lavori in corso", benché gli infissi lascino comunque entrare la polvere e alcuni risultino addirittura impossibili da chiudere", ha dichiarato la consigliera regionale di AVS Alice Ravinale.