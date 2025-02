Formazione al Primo Soccorso nelle scuole: una proposta per Torino

"Con l’approvazione della mozione in Circoscrizione 3, chiediamo al sindaco e agli organi competenti di inserire nei programmi scolastici corsi di primo soccorso con uso del defibrillatore" così il consigliere di Torino Bellissima della Circoscrizione 3, Davide Scanavino.

"In situazioni di emergenza, saper intervenire nei primi minuti può fare la differenza tra la vita e la morte. "In molti Paesi europei questa formazione è obbligatoria - continua Scanavino -, e crediamo che anche i nostri studenti debbano essere preparati. La diffusione della cultura del primo soccorso può rendere Torino una città più sicura, con cittadini consapevoli e pronti ad aiutare. Ora spetta alle istituzioni fare la loro parte per trasformare questa proposta in realtà".