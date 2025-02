Noemi in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Reduce dalla sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, a fine anno Noemi si esibirà nei teatri italiani a novembre e a dicembre. Il 19 novembre sarà al Teatro Concordia di Torino.

Con Nostalgia, il suo settimo album in studio, Noemi si presenta in una nuova luce, con un progetto che esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo.

Per info: www.friendsandpartners.it