Luca Argentero tra le star protagoniste dei nuovi episodi di Call my Agent - Italia

La serie Call my agent - Italia, adattamento del cult francese Dix pour cent sul dietro le quinte dello showbiz italiano, arriva alla terza stagione che andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da domani coi primi due episodi.

Tra le guest star d’eccezione anche il torinese Luca Argentero che apparirà nel primo episodio.

Ora che Elvira non c’è più, i nostri agenti sono alle prese con una missione: chi riuscirà a conquistare Luca Argentero – il suo pupillo, rimasto senza agente – infatti si assicurerà la direzione della CMA. Non sarà facile, soprattutto ora che Luca ha deciso di abbandonare la carriera per dedicarsi alla famiglia. Per Vittorio, Lea e Gabriele parte una sfida senza esclusione di colpi per la conquista del talent e della guida dell’agenzia.