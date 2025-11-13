L’Attimo Fuggente: al Cinema Romano il docu-film su Susanna Egri

Al Cinema Romano la proiezione del documentario L’Attimo Fuggente (2025, 52’), dedicato a Susanna Egri e diretto da Zsuzsanna Bak e Gábor Zsigmond Papp.



L’evento si svolgerà lunedì 17 novembre alle ore 19 a ingresso libero.



Alla proiezione seguirà un incontro con il regista e con la protagonista del film, moderato da Bruno Ventavoli, giornalista e traduttore. Sarà presente anche László Berényi, direttore ad interim dell’Accademia d’Ungheria in Roma. Susanna Egri, ballerina, insegnante di danza e coreografa di origine ungherese, vive a Torino e ha oggi 99 anni. È tuttora attiva come docente e coreografa. Il documentario la ritrae mentre riprende una sua coreografia di 72 anni fa, Istantanee, la cui registrazione televisiva del 1953 fu parte della prima trasmissione sperimentale della televisione italiana, la RAI. Istantanee creazione, attualmente in fase di rimessa in scena con la Compagnia EgriBiancoDanza per Susanna Egri: Il Centenario, un grande spettacolo che si terrà il 18 febbraio 2026 al Teatro Il Maggiore di Verbania, in occasione del compleanno di Susanna Egri e all’interno della stagione Maggiore_Danza.



La sua attività ha dato vita alla Fondazione Egri, istituita nel 1998 e riconosciuta come Centro di Rilevante Interesse per la Danza dal Ministero della Cultura. La Fondazione porta avanti l’eredità artistica e pedagogica di Susanna Egri attraverso la compagnia residente EgriBiancoDanza, diretta da Raphael Bianco, e il network di programmazione e produzione IPUNTIDANZA, che propone stagioni teatrali, incontri e laboratori in tutto il Piemonte. Accanto alla produzione artistica, la Fondazione svolge un’intensa attività formativa con la Scuola di Danza Susanna Egri e l’Alta Formazione, rivolto a giovani danzatori oltre che progetti di audience engagement. Grazie a queste iniziative, la Fondazione Egri - Centro di Rilevante Interesse per la Danza è oggi un punto di riferimento per la danza contemporanea in Italia, con un forte legame con la città di Torino e con la tradizione coreutica ungherese portata avanti da Susanna Egri.