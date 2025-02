“I sindaci devono impegnarsi subito per dare un futuro ad Acea”

Mentre la discussione infuriava avevano già lanciato un appello per ragionare sul futuro di Acea Pinerolese Industriale. Ora, dopo il via libera alla cessione del ramo idrico a Smat, i sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedono “impegno e garanzie” ai sindaci del Pinerolese sul futuro dell’azienda.

I responsabili Andrea Ferrato (Cgil), Vittorio Di Vito (Cisl) e Francesco Lo Grasso (Uil) hanno diffuso una nota perché non si perda tempo a progettare lo sviluppo di Acea: “Riterremmo grave, lesivo e privo di prospettiva un percorso politico, anche solo ipotetico, che porti i sindaci, ancorché soci di Acea, a disimpegnarsi dalla propria azienda, che ricordiamo è patrimonio del territorio. La situazione sopra esposta porrebbe l’azienda al rischio di interessi speculativi e all’acquisizione di quote aziendali o di interi settori, con il mero interesse economico, sottraendo al territorio ogni possibilità di indirizzo e controllo”.

Il riferimento sullo sfondo è all’ipotesi di conferire il Polo ecologico a una nuova società, con un partner di maggioranza. Secondo i sindacati la strada non è difendere “ad oltranza l’esistente, ma attivare strategie di risposta attraverso il mutamento e l’adattamento alle nuove sfide che si prospettano”. E non mancano di fornire degli spunti: “Ci lascia invece ben sperare la scelta operata da alcuni Comuni di affidare ad Asst la gestione calore. Da anni, come già riportato in alcuni documenti del 2020, Cgil, Cisl e Uil sostengono che investire in Asst possa essere, o meglio, sia un importante strumento di sviluppo per il territorio che permetterà anche di recuperare e garantire occupazione sana e dignitosa – indicano –. I possibili ulteriori assi di sviluppo, oltre ad implementare da parte dei Comuni la gestione Calore, potrebbero essere molteplici, quali Riscossione Tributi, Pulizie degli spazi comunali, Gestione del Verde, Custodia, Arredo urbano, Informatica, Progettazione, Supporto nella Gestione degli Appalti...”.

Quel che i sindacati si aspettano è un confronto tra sindaci e cda di Acea, per arrivare a un piano industriale di rilancio e sviluppo dell’azienda e di tutto il Pinerolese.





https://www.piazzapinerolese.it/2025/02/26/leggi-notizia/argomenti/politica-21/articolo/arriva-il-si-per-la-cessione-della-rete-idrica-del-pinerolese-a-smat.html

https://www.piazzapinerolese.it/2025/01/22/leggi-notizia/argomenti/attualita-18/articolo/servizio-idrico-e-futuro-di-acea-cosa-pensano-i-sindacati.html

https://www.piazzapinerolese.it/2025/02/19/leggi-notizia/argomenti/politica-21/articolo/pinerolo-rinvia-a-stasera-la-delibera-sullacqua-ma-affida-ad-acea-la-gestione-calore.html