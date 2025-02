Torino Capitale Europea del Turismo Smart, il sindaco: "Riposizionata nelle mappe internazionali"

All'aeroporto di Torino un assistente virtuale accoglierà i turisti in arrivo. Tramite i propri smartphone, inquadrando un semplice QRCode, sarà possibile scoprire il centro del capoluogo piemontese e gli itinerari dedicati al design. Sono questi alcune delle azioni che verranno messo in campo nella primavera 2025 nell'ambito del premio di Capitale Europea del Turismo Smart, che è stato consegnato ufficialmente questa mattina a Palazzo Madama dopo l'assegnazione negli scorsi mesi.

"Sono mesi - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - di grandi riconoscimenti pubblici. Quello che celebriamo con questa consegna va nell'ottica di riposizionare Torino nelle mappe internazionali". "In poco tempo siamo stati premiati come uno Capitale Europea dell'innovazione e dello Smart Tourism: questo dimostra come la metamorfosi del nostro sistema stia procedendo e viene riconosciuta".

Il presidente di Turismo Torino e Provincia, Maurizio Vitale, ha chiarito come questo premio "porrà Torino in un dialogo ancora più stretto col resto dell'Europa e soprattutto con la Commissione europea". In occasione della giornata di premiazione è anche stato svelato il monumento che riproduce il logo del riconoscimento davanti alla stazione di Porta Nuova.

Le repliche

Parole a cui replica duramente il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca: "L’unico risultato che abbiamo visto noi sono stati i piedi che gli abusivi del centro sociale hanno messo in faccia alle istituzioni". "Se al sindaco - aggiunge - piace il feticismo glielo lasciamo volentieri, la priorità della Lega resta lo sgombero immediato di Aska”.