La primaria di Cavour vince la lotteria degli scontrini di ‘Amato’

Il Distretto del Commercio ‘La Via delle 5 – Terre da scoprire’ premia la primaria di Cavour come prima nella raccolta degli scontrini di ‘Amato, il negozio di vicinato’. Un progetto iniziato lo scorso autunno e che ha coinvolto tutte le scuole dei Comuni, che fanno parte del distretto, con Cavour: Bagnolo Piemonte, Barge, Vigone e Villafranca Piemonte.

Venerdì 14 febbraio si è conclusa la raccolta degli scontrini, poi, nei giorni successivi, volontarie e volontari delle cinque associazioni commercianti hanno provveduto al conteggio di quelli raccolti nelle urne, che sono stati oltre 200mila scontrini. Oggi, assieme a Cavour, doveva esserci anche la premiazione a Villafranca Piemonte, ma il Carnevale è stato rinviato di una settimana.

Coinvolgendo grandi e piccini, ‘Amato, il negozio di vicinato’ ha voluto rilanciare il commercio locale e far riflettere sulle conseguenze di un progressivo spostamento degli acquisti verso il commercio online e la grande distribuzione, sottolineando il rischio di trasformare i paesi in luoghi meno vivi e attivi.

Il premio per la scuola primaria è di mille euro da spendere nei negozi del paese, aderenti all’iniziativa. All'asilo ne vanno 500 e alle medie 300. Con i 200 euro restanti, del premio da 2 mila euro, verranno comprati gadget per i bambini. Le premiazioni si concluderanno 13 aprile con ‘Vigoflor’ per Vigone insieme a Cercenasco, che partecipa in quanto parte dell'Istituto comprensivo di Vigone.