Sulle sponde e sulle acque del Po si fa festa con il Carnevale Eridaneo

Domenica 2 marzo anche Torino avrà il suo Carnevale e la sua sfilata a fiume: una occasione per divertirsi nel cuore verde della città, ma anche per valorizzare la riserva Mab Collina Po e sottolineare l’importanza della qualità dell’ambiente e del paesaggio fluviale metropolitano.

I soci delle remiere torinesi dal fiume e i soci di Torino Bike Experience da terra, ognuno con la propria maschera e travestimento di Carnevale, percorreranno le sponde e le acque del Po torinese; per gli equipaggi da fiume la partenza è prevista alle ore 10.30 dall’approdo sotto il ponte Isabella (sponda orografica sinistra) mentre per i ciclisti a terra dal Parco delle Vallere a partire dalle ore 9.30 (sponda orografica sinistra, attracco Gtt fluviale); le due sfilate confluiranno poi intorno alle ore 10.30 presso il ponte Isabella per poi proseguire la sfilata congiunti fino al raggiungimento del cantiere del River Center presso i Murazzi torinesi, dove per le 12.30 circa verrà allestito un comitato di benvenuto.

