Azione scende in piazza per Zelensky: solidarietà all'Ucraina contro l'aggressione russa

A Torino e negli altri capoluoghi di provincia in Piemonte, Azione scenderà domani, 2 marzo 2025, in piazza per manifestare la solidarietà a Volodymyr Zelenski e al popolo ucraino "che con orgoglio e a prezzo di gravi sacrifici difende la propria libertà e indipendenza contro l’aggressione vigkiacca di Vladimir Putin. Zelenski è oggi il simbolo migliore della Resistenza dell’Occidente contro il despota russo e le sue mire imperialiste che risospingono la Russia nel suo passato più buio" dichiara l’on. Daniela Ruffino, commissario di Azione in Piemonte.