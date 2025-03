Scuola e formazione |

Il liceo Volta campione della prima edizione della Basket Torino School Cup

Zeno Lazzari è l'Mvp del torneo, mentre il Primo Levi vince il premio per la miglior tifoseria

Il Liceo Volta di Torino è campione

Il liceo Volta di Torino ha vinto la prima edizione della Basket Torino School Cup. L'evento giovedì 27 febbraio con una giornata ricca di emozioni al Pala Gianni Asti, la casa della Reale Mutua Basket Torino. A partecipare 8 istituti scolastici in questa edizione pilota, pensata per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo della pallacanestro e rafforzare il legame con il club gialloblù. Il tifo caldo e il coinvolgimento attivo degli studenti hanno contribuito a rendere questa giornata davvero speciale, con un'atmosfera di sano spirito sportivo e fair play. Il trionfo del liceo Volta Dopo una serie di partite combattute, la fase finale ha visto il liceo Volta emergere come campione della prima edizione della Basket Torino School Cup. La finale contro l’Iis Primo Levi è stata una vera e propria montagna russa di emozioni: i ragazzi del Primo Levi hanno avuto un ottimo inizio, ma il Volta ha saputo reagire con una clamorosa rimonta, trascinata dal top scorer Zeno Lazzari, conquistando il titolo con un convincente 46-32. Prima squadra presente A rendere ancora più speciale l’evento, alcuni atleti della prima squadra della Reale Mutua Basket Torino hanno partecipato attivamente, seguendo da vicino la finalissima e sostenendo i giovani protagonisti. In panchina per le squadre finaliste anche coach Paolo Moretti e i suoi assistenti Alessandro Iacozza e Federico Tosarelli, che hanno offerto supporto tecnico e motivazionale ai ragazzi. I risultati delle Final Four Semifinali: Liceo Volta - IIS Avogadro 37-21 Liceo Einstein - IIS Primo Levi 31-36 Finale 1° posto: Liceo Volta - IIS Primo Levi 46-32 I premi assegnati La Basket Torino School Cup ha visto l'assegnazione di diversi premi per i protagonisti del torneo: Campione del Torneo: Liceo Volta MVP del Torneo: Zeno Lazzari (Liceo Volta) Miglior Giocatrice: Elisa Tarantini (SIES Spinelli) Vincitore Gara di tiro da tre punti: Giuseppe Nogara (IIS Primo Levi) Le squadre partecipanti alle Final Four hanno ricevuto premi offerti da Ecosum, partner del torneo per il merchandising scolastico: 1° posto: Buono da 300 euro 2° posto: Buono da 200 euro 3° e 4° posto: Buono da 100 euro Iniziative Collaterali: Sport, Tifo e Creatività La Basket Torino School Cup non è stata solo una competizione sul parquet, ma ha visto anche il coinvolgimento degli studenti in numerose altre attività, come il tifo organizzato, performance di cheerleading e la creazione di aree comunicazione per raccontare le gesta delle squadre. A fine evento, sono stati assegnati dei premi speciali: Premio Miglior Area Comunicazione: Liceo Einstein, per il costante e creativo lavoro di copertura mediatica Premio Miglior Tifoseria: IIS Primo Levi, per la partecipazione calorosa e trascinante sugli spalti Premio Cheerleaders: IIS 8 Marzo – Settimo T., che si esibiranno in una prossima partita della Reale Mutua Basket Torino Successo destinato a crescere "Il successo della Basket Torino School Cup conferma - ha dichiarato Giorgio Bottaro, direttore generale di Basket Torino -, quanto la pallacanestro possa appassionare e coinvolgere i giovani, creando un legame profondo tra le scuole e il basket cittadino. Questo evento si è rivelato un grande successo e si candida a diventare un appuntamento fisso nel panorama sportivo studentesco, con l'intento di crescere e migliorare nelle prossime edizioni".

