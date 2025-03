Nessun riqualificazione in vista per i Giardini Alimonda: la Città non ha i fondi

Nessun riqualificazione in vista per i Giardini Alimonda, dove poco più di un mese fa sono stati rimossi tutti gli arredi urbani danneggiati o distrutti dai vandali.

Lo scorso 28 gennaio gli operai del Comune hanno portato via dodici panchine e quattro tavoli, collocati in passato per rendere più vivibile l'area verde e fare socializzare le persone. All'epoca erano stati imbrattati di vernice arancione anche gli alberi.

Mancano i soldi

Al momento la Città non ha però i soldi per ricomprare le sedute ed il resto del materiale. A chiarirlo l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un'interpellanza presentata dalla consigliera del M5S Dorotea Castiglione.