Pentenero: "Medio Oriente, giusto che le Università siano spazio di riflessione, ma non sono luoghi di preghiera"

"I nostri atenei fanno parte del mondo accademico e sono inseriti in una rete della conoscenza globale che, in tutto il mondo, oggi sta chiedendo attenzione per il Medio Oriente, per la crisi umanitaria a Gaza e per il cessate il fuoco. Anche i nostri atenei fanno parte di questo sistema, quindi è normale che ci siano manifestazioni, peraltro previste dalla nostra Costituzione, purché siano dialoganti e pacifiche. Su questo non c'è dubbio: il diritto di manifestare è un diritto tutelato dalla Costituzione", così Gianna Pentenero, candidata alle Regionali per il centrosinistra, sui fatti degli ultimi giorni.

"L'occupazione dovrebbe essere un momento di approfondimento, di conoscenza e di comprensione di quello che sta succedendo - prosegue -. Che dalle manifestazioni arrivi un messaggio di richiesta di pace credo sia assolutamente positivo. Bisogna ovviamente fare appello al senso di responsabilità degli studenti, perché è evidente, come dicevo prima, che la manifestazione deve essere pacifica e non deve essere volta a distruggere nulla. Manifestare vuol dire esprimere un proprio pensiero, e spero che lo possano esprimere nel modo più pacifico possibile, facendo appello al loro senso di responsabilità. L'università è la loro casa, dove lavorano e passano un pezzo della loro vita, e quindi va rispettata".

"Sulla seconda questione, riguardo alle preghiere, l'università non è un luogo di preghiera. Tutte le religioni hanno i loro luoghi di preghiera, comprese le religioni musulmane. Qui a Torino, peraltro, c'è una rete di luoghi di culto dedicati a loro, e quindi sono d'accordo sul fatto che le preghiere non debbano avvenire dentro le università. L'università non è un luogo di culto. Non so cosa volessero dimostrare con questo episodio, ma ribadisco che si prega nei luoghi deputati al culto e l'università non è uno di questi".