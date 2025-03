Inaugurato lo scaffale inclusivo con materiale CAA presso la Biblioteca di Collegno

A seguito della Delibera n. 281 del 02/10/2024, con la quale il Comune di Collegno ha aderito al progetto LIBRI PER TUTTI in collaborazione con la Fondazione Paideia, ente filantropico che promuove l'inclusione sociale, sabato 1 marzo alle ore 10.30 presso la Biblioteca di Collegno è stato inaugurato lo scaffale con materiale bibliografico inclusivo. Il nuovo scaffale è dedicato a libri tradotti in simboli CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e ad altri materiali inclusivi, pensati in particolare per gli utenti con bisogni comunicativi speciali, utenti stranieri e lettori fragili.

Il progetto LIBRI PER TUTTI ha come obiettivo principale quello di promuovere e diffondere l'accesso alla lettura a tutte le persone, indipendentemente dalle difficoltà comunicative, contribuendo a superare le barriere che impediscono un pieno accesso alle risorse bibliografiche. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Paideia, la Biblioteca di Collegno diventa uno dei centri pilota in Piemonte che ampliano la rete di biblioteche già attive nel territorio regionale, offrendo ai cittadini l'opportunità di accedere a libri in simboli CAA.

“Questo progetto rappresenta una risposta concreta ai bisogni comunicativi delle persone con disabilità e difficoltà nella comunicazione, assicurando loro un accesso autonomo ai materiali di lettura” – spiegano il Sindaco Matteo Cavallone e l’Assessora alla Cultura Clara Bertolo. “Inoltre, il progetto sostiene lo sviluppo delle abilità di literacy, facilitando l'inclusione attraverso strumenti che permettano una migliore comprensione e fruizione dei testi. Un aspetto fondamentale dell'iniziativa è anche il sostegno alle famiglie nel rispondere alle necessità comunicative speciali dei propri cari” – concludono ricordando come “questi strumenti pensati per chi ha difficoltà possono diventare utili per ognuno di noi e non solo per coloro che fanno fatica”.

Durante l'inaugurazione, è stato possibile visionare e utilizzare i nuovi materiali inclusivi, nonché conoscere le strategie interattive sviluppate per l'utilizzo dei libri tradotti in CAA e di altri libri inclusivi. All'incontro hanno partecipato operatori, bibliotecari ed educatori, che hanno avranno anche l'opportunità di partecipare a percorsi formativi dedicati, per acquisire le competenze necessarie a supportare al meglio i lettori con difficoltà comunicative.

La Biblioteca di Collegno, con questa iniziativa, conferma il suo impegno a promuovere la cultura dell'inclusione e dell'accessibilità, mettendo a disposizione della comunità nuovi strumenti per favorire la partecipazione e il benessere di tutti.