Anche la vicepresidente del Senato all’inaugurazione del parco urbano “Tina Anselmi”

La vicepresidente del Senato Anna Rossomando ha dato conferma della sua presenza a Chivasso per l’inaugurazione del parco urbano “Tina Anselmi” in via Favorita. L’autorevole componente di Palazzo di Madama ha annunciato la sua partecipazione all’intitolazione dell’area verde non solo al Ministro che istituì il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche ad altre 6 grandi donne impegnate nella difesa dei diritti: Teresa Noce, Angela Merlin, Vincenza Castria, Emma Maria Arbore, Rita Montagnana ed Angiolina Minella. Un’insegna in ricordo per ciascuna di esse sarà scoperta dall’amministrazione comunale nella Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo, alle ore 14.

Alla manifestazione, promossa in collaborazione con SPI CGIL, la sezione “Boris Bradac” dell’ANPI, il circolo Arci Zeta e l’Associazione Lucana “Giuseppe Novello”, prenderà parte anche Rosy Bindi, Ministro della Sanità dal 1996 al 2000 e Ministro delle Politiche per la Famiglia dal 2006 al 2008.

L’iniziativa è stata accolta di buon grado da Toponomastica Femminile, l’associazione che quest’anno ha lanciato la campagna “8 marzo: tre donne, tre strade”.

In serata, alle ore 20,30, nel Teatrino Civico è in programma invece la proiezione del film “We want sex equality” di Nigel Cole, la storia delle 187 operaie della Ford che, nel 1968, riuscirono grazie alle loro proteste a farsi riconoscere come lavoratrici alla pari degli uomini. Con il contributo della Città di Chivasso, l’iniziativa dal titolo “Donne, welfare e lavoro” è promossa dal circolo Arci Zeta, con l’adesione di SPI CGIL, CISL Pensionati, UIL Pensionati e AUSER.