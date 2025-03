Da Stratta a Bonfante, i Caffè Storici del Piemonte puntano ad entrare nei "Luoghi del Cuore Fai"

A Torino ci sono Baratti e Milano, Caffè Elena, Platti, Stratta e Pfastich. Allargando lo sguardo al resto del Piemonte troviamo la pasticceria Bonfante di Chivasso, la pasticceria Cagna di Garessio, la pasticceria bar Converso di Bra ed il Caffè Deiro Oropa Biella. Sono i Caffè Storici del nostro territorio che ora, raggruppati in associazione, si sono candidati per il censimento nazionale "I Luoghi del Cuore del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano".

Spazi di memoria

“I Caffè Storici - spiega il presidente Edoardo Cavagnino - sono da sempre spazi di incontro e fermento culturale, di memoria e socialità. Nel tempo hanno ospitato artisti, scrittori, politici e rivoluzionari. Sostenerli in questa candidatura è un atto d’amore per la nostra storia e per il futuro del turismo culturale in Piemonte.”

Più voti si raccolgono, più sarà possibile accedere a risorse e progetti di valorizzazione che beneficerebbero non "solo i caffè stessi, ma l’intero tessuto culturale e turistico del Piemonte.