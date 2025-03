Carcere di Ivrea nel caos: poliziotti contusi dopo le violente proteste di due detenuti stranieri

Ancora una volta la Casa circondariale di Ivrea è stata teatro di una giornata di violenza tanto assurda quando ingiustificata. “È di ieri sera l’ultimo episodio di aggressione nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria. Questa volta è successo alla Casa Circondariale di Ivrea, quando due detenuti di origine tunisina e marocchina si sono rifiutati di rientrare nelle proprie celle. I due sono stati invitati più volte a desistere dalla loro resistenza, ma agli inviti a fare rientro in cella hanno risposto con insulti, minacce e altre volgarità varie, cercando anche lo scontro fisico ponendosi faccia a faccia con i poliziotti. Molto professionalmente, il personale della sezione ha mantenuto la calma ed avvisato la sorveglianza generale che è subito giunta a supporto”, spiega Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Mentre uno dei due detenuti veniva fatto uscire dalla sezione per instaurare un dialogo costruttivo e comprendere le ragioni dei loro agiti, l’altro tentava di vincere la resistenza passiva oppostagli dal personale di polizia penitenziaria. Quindi, dapprima tentava di colpire al viso un agente con un pugno, per poi estrarre da una tasca una lametta con la quale ha provato più volte ad aggredire e ferire i presenti. Un collega è stato poi colpito alla schiena da un manico di scopa scagliato con forza in direzione del personale”, prosegue il sindacalista.

“Tornata la calma, i detenuti sono stati accompagnati in infermeria per gli accertamenti del caso e non rilevando alcun trauma o lesione il medico ha formulato una prognosi di giorni zero, disponendo il rientro in cella dei due. I due agenti destinatari dell’aggressione se la sono cavata rispettivamente con due e tre giorni di prognosi in conseguenza delle lesioni riportate. A rendere ancora più assurdo tutto quanto sono le motivazioni affermate dai due detenuti secondo cui ci sarebbe stato un lieve ritardo nell’apertura delle celle nelle ore precedenti”.

Amare le conclusioni di Santilli: “Per noi che conosciamo e viviamo ogni giorno la complessità dell’ambiente carcerario è sconcertante il continuo ricorso alla violenza da parte dei detenuti, ma ancora di più lo è in situazioni come questa, dove una motivazione così futile viene fornita a giustificazione di un agire ignobile, incivile e selvaggio. Purtroppo, però, non sorprende perché questo è lo specchio di una società in cui i fenomeni di violenza ed inciviltà affollano le cronache quotidiane di tutte le città italiane. Interventi concreti e profondi per vincere la sfida culturale alla quale siamo chiamati a rispondere, non sono più rimandabili!”.