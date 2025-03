Rachele Sacco eletta Presidente di Azione per la Città metropolitana di Torino

Rachele Sacco, già Assessora e consigliere comunale del Comune di Chieri, nel corso del Congresso di Azione tenutosi a Torino domenica 2 marzo, è stata eletta Presidente dell’area della Città metropolitana e della Città di Torino. Gli iscritti, riunitisi presso l’NH Hotel di Torino, al termine della presentazione della mozione hanno individuato in Sacco la Presidente per il Partito di Azione.

Rachele Sacco era già stata candidata, recentemente, alle elezioni regionali del Piemonte nella Lista Civica Cirio come rappresentante dell’area piemontese di Azione.

"Ringrazio tutti gli iscritti e simpatizzanti di Azione che al Congresso mi hanno accordato la loro fiducia – ha dichiarato Sacco – Azione è un partito inclusivo e aperto a tutti coloro che condividono l’idea di una politica fatta di valori, competenza, serietà, moderazione. Siamo aperti al dialogo e al confronto ed anche in occasione del congresso di Torino abbiamo dato prova di democrazia, partecipazione e unità. Voglio anche ringraziare le tante persone, compresi gli Under30 che hanno dato la loro disponibilità a partecipare al direttivo che abbiamo voluto apposta ampio e rappresentativo di tutto il territorio metropolitano e cittadino. Lavorerò, come sono abituata a fare, per costruire opportunità per i cittadini, per dare nuova linfa alla politica e riportare le persone ad avvicinarsi all’impegno civile".