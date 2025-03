I microbi di Torino 'entrano in Europa': l'università guida la rete italiana di conservazione dei microrganismi

I microrganismi dell' Università di Torino entrano in Europa. Niente di allarmistico, si tratta di ricerca: Unito e il CNR sono al timone del Nodo Nazionale MIRRI-IT , che da oggi è entrato nel consorzio europeo MIRRI-ERIC , per la conservazione, la caratterizzazione, la distribuzione e la valorizzazione di biodiversità e risorse microbiche.

Virus, funghi, lieviti e alghe sono infatti utilizzati in numerosissimi campi, dell'agroalimentare alla farmaceutica e cosmesi, oltre a essere importanti per la salute di piante e animali, compreso l'uomo. Il loro utilizzo nell'industria può ridurre l'impiego di concimi e pesticidi dannosi per l'ambiente e sostituire alcune microplastiche.

L'utilizzo dei microbatteri

Alcuni esempi di utilizzo in campo alimentare sono i microbatteri usati come enzimi nella fermentazione di vino, aceto ma anche formaggi e salumi, già impiegati da alcune aziende italiane in collaborazione coi centri di ricerca e le banche dati del network MIRRI. Ma i microrganismi vengono utilizzati anche per produrre eco pelli, plastiche, coloranti o biomateriali ad esempio per le protesi mediche.

A Torino 10 mila ceppi microbiotici