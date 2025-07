La circoscrizione 7 ricorda Jacopo Peretti, la vittima di via Nizza

Anche la circoscrizione 7 ha ricordato Jacopo Peretti, il giovane ucciso dall'esplosione di via Nizza dello scorso 30 giugno. Il consiglio di ieri sera, martedì 14 luglio, si è aperto con un minuto di silenzio assordante e doloroso, per omaggiare la vittima di un gesto tanto folle e assurdo da risultare quasi inspiegabile.

La proposta è partita dal consigliere Francesco Lauria che ha voluto sottolineare come la tragedia sia scaturita dai temi che, nel suo piccolo, la circoscrizione cerca di affrontare: maschilismo, sessismo, logica del possesso. L'incendio che avrebbe provocato Giovanni Zippo, infatti, sarebbe stato un "dispetto" alla ex-fidanzata, come ha riferito l'avvocato di Zippo.

"Jacopo era un lavoratore, un professionista, un ragazzo riservato, appassionato di sport e molto amato da chi lo conosceva - ha ricordato Lauria - Ricordiamo le parole coraggiose e dignitose della madre di Jacopo: 'Mio figlio era nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma non è stato un incidente: è l’effetto di una violenza che nasce da una cultura sbagliata'. Non possiamo ignorare il legame profondo tra questa tragedia e il sistema di violenza che ogni giorno, in questo Paese, minaccia l’incolumità di donne, minori e persone vulnerabili. E non possiamo tacere quando, per colpa di una spirale di rancore e possesso, si uccide, si distrugge, si lascia un’intera comunità senza respiro".

Il funerale di Jacopo Peretti è previsto per mercoledì 16 luglio nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Mazzè, paese d'origine del giovane. Il rosario sarà invece recitato il giorno precedente: il 15 luglio alle 20:30 presso la stessa chiesa parrocchiale. La famiglia ha chiesto che non vengano donati fiori, ma fatte donazioni con la causale "In ricordo di Jacopo e con il nome della famiglia".