Infiltrazioni e vandalismi sulla scalinata di via Lomellina: "Riqualificazione non prioritaria"

Infiltrazioni, ammaloramenti e zone vietate . Sono le condizioni in cui versa la scalinata di via Castiglione , in zona Madonna del Pilone. Si tratta di una rampa che collega corso Casale a via Lomellina e da tempo presenta diverse criticità.

La prima parte della scalinata, a due passi da corso Casale, è già stata oggetto di alcuni interventi da parte di Smat. Il passaggio, utilizzato dai soli pedoni, è di fatto un collegamento fondamentale per il quartiere, ma non solo. I gradini sono infatti adiacenti al muto di cinta del Motovelodromo Fausto Coppi, punto di riferimento per tutti gli amanti del padel, beach volley e piscina.

"Scalette inagibili e pericolose"

Proprio per questo il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo è tornato a richiedere un intervento della Città. "Le scalette di via Lomellina - ha spiegato il consigliere di maggioranza in aula - sono un passaggio pedonale molto utilizzato dai residenti e dagli utenti del centro sportivo. Tuttavia al momento sono inagibili e pericolose. La competenza della loro manutenzione spetta all’Amministrazione".

"Intervento non prioritario"

Al momento però, come ha chiarito nella replica l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, non sono previsti ulteriori interventi perché non sono stati riscontrati problemi di sicurezza. Attualmente poi, ha aggiunto, non sono disponibili fondi "per interventi di carattere estetico": la richiesta di riqualificazione è stata inserita nell'elenco delle future manutenzioni straordinarie, "pur non essendo considerato prioritario".

Una risposta che non ha soddisfatto Fissolo, che ha replicato: "è impossibile che i lavori non siano stati inseriti nel bilancio di quest'anno o del prossimo".