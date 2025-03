La Sacra di San Michele si trasforma: in corso interventi strutturali e una nuova biglietteria

La Sacra di San Michele, uno dei luoghi più simbolici del Piemonte, è al centro di un'importante trasformazione che comprende lavori di manutenzione e interventi strutturali. Tra questi, recentemente sono iniziati i lavori per il ripristino della cappella situata dietro la foresteria grande, in un'area strategica che necessitava di consolidamento. Il restauro di questa cappella mira a valorizzare ulteriormente il complesso architettonico della Sacra, creando uno spazio di riflessione e preghiera per i visitatori.



La difficoltà di accesso e la posizione impervia del sito hanno reso necessario l’intervento aereo per il trasporto di materiali pesanti e ingombranti, una scelta logistica fondamentale per garantire l’efficienza, l’economicità e la sicurezza del cantiere.

Oltre ai lavori di restauro, la Sacra ha introdotto un'importante novità per i visitatori: una nuova biglietteria, situata subito dopo il Portone di Ferro. Questo cambiamento ha migliorato l’esperienza dei turisti, rendendo il percorso più fluido e circolare, partendo dalla biglietteria e concludendosi sul recente camminamento panoramico, che offre una vista mozzafiato su Sant'Ambrogio e Torino. Un’esperienza che arricchisce ulteriormente la visita, migliorando la sicurezza e la fruibilità del sito, unendo la spiritualità e la bellezza del panorama circostante.