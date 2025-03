Garzigliana: domani i funerali del giovane Diego Aimone

Si terranno domani mattina, venerdì 7 marzo, alle 10,30 i funerali del giovane Diego Aimone. 41 anni, di Cavour, sposato con Silvia e padre di Leo, era contitolare di una carrozzeria a San Secondo di Pinerolo, Aimone è rimasto vittima dell'incidente del 24 febbraio in strada delle Braide a Bricherasio. Al volante del suo pick up Mitsubishi L200 si era scontrato con una Ford Puma e per lui non c'è stato nulla da fare. L'ultimo saluto si terrà nel santuario di Montebruno a Garzigliana.