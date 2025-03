La Polizia di Stato protagonista all’evento “Just the Woman I Am” in Piazzetta Reale

Da venerdì 7 a domenica 9 marzo, la Polizia di Stato sarà presente a Piazzetta Reale con i propri stand, partecipando all’iniziativa “Just the Woman I Am”, organizzata dal Centro Universitario Sportivo Torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino.



Durante l’evento, Piazza Castello e l’attigua Piazzetta Reale ospiteranno “Il Villaggio della Prevenzione e del Benessere”, un’iniziativa pensata per offrire ai cittadini visite gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi. La Polizia di Stato sarà attivamente coinvolta, promuovendo diverse campagne dipartimentali legate alla prevenzione e presentando una serie di mezzi e tecnologie utilizzati nelle varie specializzazioni del corpo.

Nel corso della manifestazione, in particolare, la Polizia Ferroviaria presenterà il progetto educativo "Train to be cool", un’iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sui pericoli e sui comportamenti corretti da tenere nei pressi dei binari. Inoltre, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni “Piemonte e Valle d’Aosta” illustrerà le regole di comportamento per l’utilizzo delle nuove tecnologie.



Il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica sarà presente con un’attività informativa, proponendo incontri tematici sul proprio lavoro. Venerdì 7 marzo, sarà dedicato alle tecniche di sopralluogo, mentre sabato 8 e domenica 9 marzo i riflettori saranno puntati sulle attività dei laboratori di chimica e biologia. Sarà anche esposto il veicolo Fiat “FullBack”, un pick-up appositamente allestito per supportare le operazioni scientifiche sul luogo del crimine.



Sabato 8 marzo, la Polizia Stradale presenterà i contenuti della campagna di sicurezza stradale “Progetto Icaro”, e mostrerà due veicoli in dotazione alla specialità: il Citroen “Jumper” e l’Alfa Romeo Stelvio.



La Divisione Polizia Anticrimine sarà presente venerdì 7 e domenica 9 marzo, con attività informative sulla violenza di genere, focalizzandosi sull’utilizzo dell’app Youpol e sulla campagna “Questo non è amore”.



Infine, l’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato terrà dimostrazioni pratiche di primo soccorso, mostrando l’uso del defibrillatore e le manovre di disostruzione delle vie aeree. Domenica 9 marzo, il Commissario Capo Tecnico Psicologo, dott. Baudino, offrirà consulenze psicologiche gratuite, mentre lo stesso giorno saranno effettuati interventi di prevenzione per la salute con la rilevazione dei parametri vitali, come la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia basale e della saturazione.



Un’opportunità unica per i cittadini di conoscere più da vicino le diverse sfaccettature del lavoro della Polizia di Stato e partecipare a iniziative informative e di sensibilizzazione su temi di grande rilevanza sociale.