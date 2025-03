Gtt in corsa per la parità, iniziativa speciale alla Just The Woman I Am 2025

Gtt al fianco della Just The Woman I Am

Gtt conferma il proprio impegno per l’inclusione e l’equità sostenendo e partecipando alla Just The Woman I Am (JTWIA), evento simbolo per la parità di genere e il sostegno alla ricerca universitaria.

Oltre a garantire l’accesso alla manifestazione con i mezzi pubblici, un team aziendale Gtt prenderà parte alla corsa, dimostrando con la propria presenza il valore della partecipazione attiva. A celebrare questo importante momento sarà anche un tram speciale, decorato con citazioni motivazionali di figure femminili, a testimonianza dell’impegno per una mobilità inclusiva e attenta alle tematiche sociali.

Le parole non sono semplici strumenti di comunicazione, ma portatrici di significati, valori e visioni. Per questo Gtt ha scelto di adottare e diffondere il principio “Siamo le parole che usiamo”, un’espressione che sintetizza il proprio impegno nella promozione di un linguaggio sempre più inclusivo e consapevole.

Il tram, che in questi giorni attraverserà la città per sensibilizzare sul tema, in occasione della JTWIA sarà fermo su corso Cairoli e ospiterà la distribuzione di gadget e materiale informativo.

Questa iniziativa assume un significato ancora più rilevante in un anno in cui Gtt ha ottenuto la certificazione per la parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022. Un riconoscimento che attesta la volontà di promuovere un ambiente di lavoro equo, basato sulla trasparenza e sulla valorizzazione delle persone, eliminando ogni forma di discriminazione e offrendo pari opportunità a tutti, dentro e fuori dall’azienda.

Ma l’impegno di Gtt va oltre la partecipazione all’evento. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Torino si anima di iniziative di sensibilizzazione, e Gtt ne amplifica la portata attraverso la propria rete di trasporto. Tram, autobus e metropolitana si trasformano in spazi di comunicazione in movimento, diffondendo per le strade della città il messaggio di una società più equa e consapevole. Attraverso i propri canali, Gtt porta avanti la campagna di comunicazione istituzionale dell’amministrazione comunale e contribuisce alla diffusione di “Lei è”, il progetto adottato dalla Città per promuovere la conoscenza e la tutela dei diritti conquistati dalle donne.

Just The Woman I Am: una corsa per la ricerca e l’inclusione

Just The Woman I Am è l’evento che dal 2014 unisce sport, solidarietà e sostegno alla ricerca universitaria sulla salute. L’appuntamento è per domenica 9 marzo 2025, con partenza dal Parco del Valentino e arrivo in Piazza Castello.