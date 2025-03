Porta Palazzo, restyling per la Tettoia dell'Orologio: nuova pavimentazione e cartelli turistici

Cuore pulsante della città, il mercato di Porta Palazzo sarà uno "dei punti di forza per il commercio" della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033. A sottolinearlo l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino , che in commissione ha fatto il punto sugli interventi nell'area mercatale, dove sono stati investiti due milioni e mezzo di fondi PinQua .

Rifatte le tettoie dei casalinghi e contadini

Nelle scorse settimane è terminata la riqualificazione della tettoia dei casalinghi, iniziata ad ottobre 2024. Qui sono stati sostituiti i vetri retinati con quelli di sicurezza, le reti antiuccelli, le tende para sole. Sono poi stati pulite e decorate le strutture metalliche in stile Liberty, che richiamano alla mente certi angoli di Parigi.

Rifatta anche l'illuminazione, così come i bagni per i clienti e gli operatori. Sono infine stati creati pozzetti per il carico e scarico dell'acqua. Lavori analoghi a quelli effettuati nella tettoia dei contadini, iniziati a febbraio 2024 e terminati ad ottobre 2024.