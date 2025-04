Roaschia rilancia la Dragonera: bando per la gestione del bar-ristorante nel cuore del Parco Alpi Marittime

Il Comune di Roaschia apre le porte a nuovi progetti imprenditoriali e lancia un’opportunità unica per ristoratori, esercenti e gestori di pubblici esercizi: è stato pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione del “Bar Ristorante Dragonera”, locale comunale situato in via Circonvallazione n. 4, in posizione centrale e strategica per il paese.

Clicca qui per consultare la documentazione.

Roaschia è un piccolo gioiello incastonato nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, un territorio che attira ogni anno oltre 400.000 visitatori grazie alla sua straordinaria ricchezza naturalistica e alle numerose attività escursionistiche e sportive. Il paese dista soltanto 25 minuti da Cuneo ed è sempre più meta di cicloturisti, appassionati di arrampicata e famiglie in cerca di autenticità e natura.

Una proposta aperta e flessibile: dalla cucina tipica al bistrot moderno

La Dragonera sarà concessa in locazione per sei anni, rinnovabili per altri sei, e verrà affidata attraverso una gara pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa.

L’Amministrazione comunale non impone uno stile unico di ristorazione, ma lascia spazio all’iniziativa e alla creatività dell’imprenditore. Le proposte potranno spaziare da una cucina piemontese di qualità, con pochi piatti selezionati e legati al territorio, al bistrot contemporaneo, passando per birrifici artigianali, cucina gourmet, pub o formati innovativi. Ciò che conta è una visione chiara, coerente e sostenibile, in sintonia con la vocazione della struttura e del territorio.

Il cuore pulsante di una nuova Roaschia

«La Dragonera – spiegano dall’Amministrazione – dovrà diventare il cuore pulsante della vita sportiva, turistica, informativa e sociale del paese. Non sarà solo un bar o un ristorante, ma un vero e proprio punto d’incontro e di accoglienza, una porta d’ingresso al parco, al territorio, al comune».

Il locale, per ampiezza e posizione, potrà ospitare eventi privati come matrimoni, battesimi, feste, ma anche iniziative pubbliche e culturali. Inoltre, potrà aprirsi a nuovi canali di sviluppo: vendita di prodotti locali, laboratori gastronomici, scuole di cucina, formazione, tour informativi, attività didattiche e di addestramento, diventando così un volano per l’economia locale.

Roaschia vanta anche una tradizione gastronomica importante, e tra le specialità più apprezzate spiccano i celebri "Tajarin di Roaschia", simbolo di una cucina autentica e radicata nel territorio. La notorietà di questo piatto deriva anche dall’utilizzo dell’acqua della sorgente Dragonera, con proprietà oligominerali particolari, in grado di donare un sapore unico ai piatti durante la cottura.

Un Comune che investe davvero

«Roaschia è un Comune con uno sviluppo turistico-sportivo molto interessante – dichiara il sindaco Bruno Viale – sia per le sue passeggiate su sentieri di alto valore ambientale, sia per l’arrampicata, sia per i percorsi cicloturistici su strada che ci collegano con la Val Vermenagna. Ma quello che voglio rimarcare agli investitori è il notevole investimento economico che stiamo facendo nella costruzione di un RIDE CENTER, una struttura che porterà una marea di persone, come oggi accade a Finale Ligure.

Tutti questi visitatori avranno bisogno di servizi adeguati e variegati, e noi stiamo costruendo una risposta strutturata, credibile e duratura. Il locale Dragonera è parte integrante di questa visione».

Come partecipare

Per partecipare è obbligatorio effettuare un sopralluogo, da concordare entro il 9 maggio, e presentare la domanda entro le ore 12:00 del 16 maggio 2025.

L’apertura delle offerte si svolgerà in seduta pubblica il 21 maggio alle ore 9:00 presso la Sala del Consiglio comunale.

Il bando completo, con allegati e moduli di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune: www.comune.roaschia.cn.it