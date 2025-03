Le ragazze di Incontro-Liqaa al mercato di Pinerolo per fare gli auguri alle contadine

La consegna delle mimose stamattina in piazza Roma

Al mercato dei produttori agricoli di Pinerolo questa mattina le ragazze di Incontro-Liqaa fanno gli auguri alle contadine. Oggi, venerdì 8 marzo, tra i banchi di piazza Roma, infatti, le giovani che fanno parte dell’associazione che promuove l’incontro tra culture hanno distribuito mimose e una barretta di cioccolato alle donne al lavoro. “È la prima volta che decidiamo di festeggiare l’8 marzo in questo modo: le nostre giovani hanno deciso di esprimere in questo modo la solidarietà con le donne che lavorano, nella speranza che si possano sentire apprezzate, amate e rispettate” spiega per l’associazione Touria Kchiblou.