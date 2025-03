Una nuova bacheca per chi si muove all’interno della Pellerina

Una nuova bacheca per chi frequenta la Pellerina



Novità in zona Parella. Nella settimana in via di conclusione è stato ultimato l’intervento di posizionamento di una nuova bacheca presso il parco della Pellerina, all’ingresso principale sul lato di corso Appio Claudio. Lo raccontano il presidente del centro civico, Alberto Re, il coordinatore all’Ambiente, Lorenzo Ciravegna, e la coordinatrice allo Sport, Sonia Gagliano.