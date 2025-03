Cisal, eletto Michele Schifone alla guida della segreteria regionale

“Auguri di buon lavoro a Michele Schifone e al rinnovato gruppo dirigente regionale che, sono certo, darà nuovo slancio all'attività quotidiana per la protezione dei diritti di lavoratori e pensionati in questo territorio che certamente può fregiarsi di uno dei livelli occupazionali più alti nel contesto italiano, ma in cui continuano a esistere e talvolta si intensificano significative disuguaglianze che richiedono la nostra piena attenzione”.