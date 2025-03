Più accogliente, arioso e luminoso: San Germano investe sul Parco di Villa Widemann

Due panchine nuove vicino al laghetto di Villa Widemann di San Germano Chisone. Oltre alla manutenzione regolare, il Comune ha in progetto l’ampliamento dell’illuminazione nel parco.

“Abbiamo dovuto estirpare vicino al laghetto una grossa parte del lauroceraso intorno al cedro per dare un po’ di luminosità a quell’area. È una zona frequentata anche da anziani e dove c’era la panchina vecchia l’abbiamo tolta e sostituita con due nuove per offrire più possibilità e spazio per sedersi alle persone”, spiega il sindaco Flavio Reynaud, parlando della parte in cui la scorsa settimana sono state collocate le due panchine.

Ma non è l’unico intervento di manutenzione del parco a cui ci si è dedicati in questo periodo di fine inverno: “I tagli dell’erba e le potature sono sempre rigorosi da parte della ditta che ha l’appalto per fare questi lavori. Inoltre, si stanno terminando dei tagli selettivi sulle piante marginali e spontanee cresciute nel pendio a valle. Erano alte 20-25 metri e stavano diventando pericolose per la stabilità del terreno.”

Parco Widemann sembra quindi pronto a presentarsi nel suo splendore per l’inizio della bella stagione. E per garantirne l’utilizzo per il maggior tempo possibile, anche di sera, il Comune sta lavorando per un bando regionale sull’illuminazione pubblica: “Noi stiamo costruendo un progetto per illuminare tutto il camminamento nel parco e il laghetto, soprattutto per una questione di sicurezza, così da offrire una maggior fruibilità e riuscire a tenerlo aperto fino alle 23 o mezzanotte. Grazie a questo bando, si potrà ampliare anche l’impianto di videosorveglianza, che già c’è ma che in questo modo permetterà di avere il controllo totale della zona, sia in entrata che in uscita”.

E così il parco potrà ospitare degli eventi pure in orario serale: “La limitazione in questo momento è che questo spazio è fruibile solo nelle ore diurne. Con questa illuminazione potremo proporre degli eventi musicali e gastronomici anche quando è buio. Il parco si presta a una moltitudine di possibilità”, conclude Reynaud.