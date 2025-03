Ufficio immigrazione, finisce l'era di corso Verona: da lunedì aprono i nuovi spazi in via Ruffini 11. Ecco orari e modalità

Arriva finalmente, nei fatti, la svolta per l'ufficio stranieri. Il luogo che negli ultimi tempi era finito nell'occhio del ciclone per i problemi di sicurezza, ma anche per le difficoltà per chi doveva sopportare ore di coda all'aperto. Da domani, lunedì 10 marzo, sarà dunque operativo il nuovo sportello delocalizzato dell’Ufficio Immigrazione in via Fratelli Ruffini 11 di Torino, con i seguenti orari e modalità:

dal lunedì al giovedì (orario 08.30-13.30) per l’acquisizione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno relativi al settore asilo politico e dei documenti/titoli di viaggio:

dal lunedì al venerdì (orario 8.30 -10.30) per l’attività di informazione e integrazione documentale conseguente alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dei titoli;

il martedì e il giovedì (orario 13.00-16.00) tratterà le richieste di appuntamento relative al settore famiglia/minori.

"L’apertura di questo nuovo sportello dell’Ufficio Immigrazione rientra tra le molteplici iniziative elaborate dalla Questura per migliorare la qualità del servizio offerto e attenuare i disagi per l’utenza: presso il nuovo sportello, infatti, saranno fruibili ampie sale d’attesa, ove i cittadini stranieri, potranno attendere per il disbrigo delle pratiche", spiegano i responsabili del servizio.

Con l’apertura del nuovo sportello cesserà definitivamente l’operatività della precedente sede di corso Verona 4.