Tutti i vincitori del bando comunale "Torino. che cultura!"

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 marzo, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani le realtà culturali vincitrici del bando "Torino, che cultura!" hanno presentato al pubblico i diciotto progetti avviati sull'intero territorio cittadino, tra arti performative, musica, divulgazione del patrimonio culturale, promozione della lettura e molto altro. All'evento hanno partecipato alcuni membri della commissione di valutazione del bando, in un dialogo diretto con i relatori delle singole proposte.

"Questo evento rappresenta un'importante occasione per il pubblico di scoprire da vicino i progetti vincitori del bando “Torino, che Cultura!” – afferma l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia – favorendo un dialogo diretto tra artisti, operatori culturali e cittadini. Siamo convinti che una programmazione culturale stabile sia essenziale per lo sviluppo economico e sociale della nostra città. Il bando triennale risponde a questa necessità, offrendo un sostegno continuo alle realtà culturali locali, che contribuiscono a rendere Torino un vibrante centro culturale”.

Il bando "Torino, che cultura!", del valore di oltre 4 milioni di euro, è stato realizzato nell'ambito del programma PON METRO PLUS e Città Medie 2021-2027, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Alla pubblicazione del bando, a novembre 2023, è seguito un percorso di accompagnamento alla progettazione con cui la Città ha supportato le associazioni e gli enti culturali candidati. Tra i criteri di valutazione del bando, oltre alla qualità artistica della proposta progettuale, il coinvolgimento del territorio, l’attivazione e valorizzazione di presidi culturali, la valorizzazione del percorso di co-progettazione e l’impatto sociale della proposta, con particolare riguardo all’inclusività, all’accessibilità e all’attivazione di percorsi di crescita nei confronti di giovani, giovanissimi e fasce deboli.

I PROGETTI VINCITORI

Chiavi di lettura

Proposto da: Rete delle Case del Quartiere ETS, con i partner Associazione Mogoa APS, Associazione Circolarte, Associazione Weco APS

Un programma culturale con i libri sotto il braccio che attraversa le strade, si muove con gli autobus ed i tram, corre nei parchi, si ferma nelle piazze e nei mercati, creando una rete territoriale nella quale la lettura è uno strumento di coesione e inclusione sociale.

Sedi delle attività: biblioteche A. Geisser, F. Cognasso e Passerin D’Entrèves e aree circostanti, zone di prossimità

Officina FTT – Connessioni Teatrali

Proposto da: AMA Factory APS, con i partner Tedacà APS ETS, Il Cerchio Di Gesso/Cubo Teatro APS

Un percorso di ascolto, coprogettazione e rilancio del ruolo delle arti performative promosso da Fertili Terreni Teatro, che si sviluppa con il sostegno al settore, il protagonismo di giovani e adulti, l’accessibilità. Il progetto mira a creare connessioni tra artisti, comunità locali e pubblico, contribuendo alla crescita culturale della città.

Sedi delle attività: Bellarte, Il Cubo Teatro, San Pietro in Vincoli

Free.Seed – Sconfinamenti

Proposto da: Mosaico Danza APS, con il partner Compagni di Viaggio APS

I parchi torinesi si trasformano in palcoscenici naturali per spettacoli di danza contemporanea e teatro. Un’iniziativa che non si limita alle performance, ma offre al pubblico e agli artistə l’opportunità di creare, condividere e crescere insieme attraverso workshop e residenze partecipative.

Sedi delle attività: Superbudda, Community Hub di via Baltea; Bagni Pubblici di via Agliè, Biblioteca civica Natalia Ginzburg

Urban Frame

Proposto da: Stratosferica SRL Impresa Sociale, con il partner Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia

Un’indagine multidisciplinare che utilizza la fotografia e le arti visive per interpretare e raccontare i fenomeni urbani. Attraverso workshop e confronti con esperti internazionali, esplora le trasformazioni urbane, sfide e soluzioni del contesto cittadino.

Sedi delle attività: CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Dorado – Urban Innovation and Community Hub

Memoria collettiva nello spazio pubblico

Proposto da: Fondazione Sandretto – Rebaudengo per l’Arte ETS Impresa Sociale, con il partner Associazione culturale BHMF APS ETS

Un progetto che riflette su identità, spazio pubblico e memoria collettiva. Analizzando l’eredità risorgimentale e coloniale della città, il progetto intende stimolare il dialogo interculturale e promuove l’impegno civico attraverso mostre ed installazioni artistiche.

Sedi delle attività: Polo del '900, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l’Arte

Sotto lo stesso cielo. La musica che include

Proposto da: Lingotto Musica ETS, con il partner Fondazione Serming Onlus

Il progetto porta la cultura musicale nei quartieri torinesi di Aurora e Barriera di Milano, celebrando la diversità con un viaggio musicale che attraversa Africa, Australia, America Latina, Europa dell’Est, Armenia, India e Iran, fondendo tradizioni etniche e repertorio classico occidentale. Concerti, flash mob e conferenze animano spazi simbolici della città, promuovendo l’interazione armonica tra culture diverse.

Sedi delle attività: Auditorium del Sermig – Arsenale della Pace, Basilica Maria Ausiliatrice, Auditorium Cascina Marchesa

Armonie dal Mondo

Proposto da: Liberi Tutti Società S.C.S. s.p.a, con il partner Associazione Polimnia ETS

La musica polifonica e l’opera diventano strumenti di coesione sociale nei quartieri Falchera e Barriera di Milano. Il progetto, coinvolgendo attivamente le comunità locali, promuove l’inclusione culturale e dimostra il valore dell’arte come veicolo di dialogo e crescita.

Sedi delle attività: Bagni Pubblici di via Agliè, via Baltea 3 – Community Hub di Barriera di Milano, Cascina Falchera

Supersonix: scienza fra le note

Proposto da: Associazione Frame, con i partner Associazione Unione Musicale Onlus, Fondazione Fitzcarraldo ETS

Il progetto fonde arte e scienza, rendendo accessibili temi complessi come neuroscienze e cambiamento climatico. Attraverso concerti, dialoghi e interventi didattici, promuove un’esperienza immersiva capace di superare le barriere culturali e stimolare la curiosità scientifica.

Sedi delle attività: Teatro Vittoria

In-con-tra

Proposto da: Fondazione Egri per la Danza, con i partner Balletto Teatro Torino S.C.aR.L., Guitare Actuelle APS

Il progetto trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto, riducendo le distanze tra artisti e comunità. Nei quartieri Crocetta ed Aurora, propone spettacoli immersivi di danza contemporanea, un percorso di produzione artistica triennale, attività performative urbane e di formazione per promuovere l’inclusione ed il benessere sociale.

Sedi delle attività: Fondazione Egri per la Danza, Balletto Teatro Torino, Casa Breast

Pasolini e Calvino: la città svelata

Proposto da: Associazione Hiroshima Mon Amour ETS, con i partner Associazione Assemblea Torino, ACPAV Associazione culturale Parco Arte Vivente, Associazione teatrale Orfeo

Potere, genere, modernità, tecnologia: temi ancora attuali affrontati da Pasolini e Calvino. Un progetto multidisciplinare che si sviluppa principalmente nei quartieri di Lingotto e Mirafiori sud e che, attraverso musica, teatro, talk, laboratori e workshop ci invita a riflettere sul loro lascito e sul loro legame con Torino.

Sedi delle attività: Hiroshima mon Amour, PAV – Parco Arte Vivent, CAP10100, Mausoleo della Bela Rosin, Cascina Roccafranca, Fondazione Studi Pietro Gilardi e Cittàdellarte, Polo del ‘900

Narrazioni parallele

Proposto da: Associazione Lucas – Libera Unione di Cultura Arte e Spettacolo, con i partner Accademia Corale Stefano Tempia Onlus, Associazione Cultura e Salute APS

Un percorso che fa incontrare e dialogare Intelligenze Naturali e Intelligenza Artificiale attraverso la musica, coinvolgendo attivamente il pubblico. Attraverso concerti interattivi e workshop, il progetto esplora l’ibridazione tra tradizione e contemporaneità, creando un ponte tra generazioni e promuovendo l’inclusione.

Sedi delle attività: Biblioteca Italo Calvino; Teatro Juvarra; Liuteria

Confluenze. La cultura è contagiosa

Proposto da: Associazione Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario ETS, con i partner Associazione Baretti ETS, Lancillotto S.C.S., Associazione Amici dell’Imbarchino APS, Associazione Nessuno, Circolo Sud APS

Confluenze unisce San Salvario e Nizza Millefonti in un unico grande palcoscenico. Cinema, teatro, musica ed arte animano spazi pubblici e luoghi storici, coinvolgendo tuttə in un’esperienza culturale ricca ed inclusiva.

Sedi delle attività: Casa del Quartiere San Salvario, Aiuola Ginzburg, Casa del Quartiere Barrito, Cineteatro Baretti, Centro culturale Lombroso 16, Circolo SUD

Fiumi di culture. Affluenze – Influenze – Confluenze

Proposto da: Associazione Vol.To. Volontariato Torino ETS, con i partner Associazione Volontari Mio MAO – ODV, Fondazione di Studi Storici Gaetano Salvemini, Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS, Fondazione Giorgio Amendola ETS, Associazione Vera Nocentini ETS

Un’iniziativa che dà voce alle comunità asiatiche e nord-africane di Torino, facilitando la creazione di una rete di organizzazioni e promuovendo la condivisione di saperi e tradizioni. Attraverso la partecipazione attiva alla progettazione di eventi culturali, il progetto mira a rafforzare il tessuto sociale della città e a favorire l’integrazione.

Sedi delle attività: Vol.To ETS, MAO – Museo d’Arte Orientale di Torino, Fondazione G. Amendola, Bocciofila Vanchiglietta, Polo del ‘900

Aurora Borealis

Proposto da: Associazione Kaninchen-Hause APS, con i partner Capotrave/Kilowatt APS, Il Punto S.C.S, Torino Città per le Donne APS ETS

Borealis – il nuovo centro culturale del quartiere Aurora – è uno spazio di coabitazione artistica e di innovazione sociale. A pochi passi dal primo condominio-museo del mondo, ospita attività quali residenze d’artista, percorsi di co-creazione, art school e coworking, delle quali il pubblico è regista oltre che spettatore.

Sedi delle attività: Borealis, Viadellafucina16 Condominio-Museo

TRACKS – Trasformazione, Radicamento, Arte, Contemporaneità, Knowledge Sharing

Proposto da: Compagnia di Musica – Teatro Accademia dei Folli ETS, con i partner Associazione culturale Estemporanea – Arte, Musica, Teatro APS, Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta APS

Un viaggio alla scoperta della città attraverso l’arte. Laboratori, spettacoli e safari urbani invitano il pubblico a esplorare il territorio, in particolare il quartiere di Barriera di Milano, con occhi nuovi, favorendo il dialogo tra diverse discipline artistiche. Un’iniziativa partecipativa che coinvolge scuole, artisti e cittadini, promuovendo la creatività ed il senso di comunità.

Sedi delle attività: Teatro Studio Bunker, La Boule di Estemporanea

O.A.S.I. – Orientamento Alternativo per la Sostenibilità e l’Innovazione

Proposto da: Stalker Teatro Soc.Coop Impresa Sociale, con i partner Tecnologia Filosofica APS, Un Sogno Per Tutti S.C.S., Associazione culturale Artemakia, Zenith S.C.S

Ispirato alla metafora dell’oasi, il progetto mira a creare un luogo di rinascita e incontro nelle Vallette. Integrando arte, cultura ed azioni sociali, il progetto mira a rigenerare il quartiere, promuovendo la partecipazione attiva della popolazione e costruendo un futuro più sostenibile e inclusivo.

Sedi delle attività: officine CAOS, Biblioteca civica F. Cognasso

Turin Baroque Music Festival

Proposto da: Accademia del Santo Spirito APS, con i partner Accademia Musicale “Ruggero Maghini” APS, Associazione culturale Controluce Teatro d’Ombra, Coordinamento Associazioni Musicali di Torino ETS, Istituto per i Beni Musicali in Piemonte Onlus

Concerti di musica barocca eseguita con strumenti originali e criteri storicamente informati, arricchiti da prime esecuzioni moderne. Gli eventi si svolgono nei luoghi storici più suggestivi della Torino sei-settecentesca, con protagonisti di calibro nazionale e internazionale.

Sedi delle attività: Chiesa dello Spirito Santo, Real Chiesa di S. Lorenzo, Palazzo Reale, Villa della Regina, Basilica di Superga, Chiesa di Santa Cristina, Chiesa di San Carlo Borromeo, Duomo

Profezie artificiali: IA dalla fantascienza alla realtà

Proposto da: Fondazione Mufant ETS, con il partner Altra Mente S.C.S.

Il progetto esplora i temi dell’Intelligenza Artificiale attraverso la Fantascienza, declinata nei diversi media. Partendo dal Museolab del Fantastico e della Fantascienza di Torino, il progetto coinvolge tutta la città con conferenze, workshop, incontri e laboratori artistici, didattici e sociali, in collaborazione con partner, espertə e ospiti del mondo dell’IA e della Fantascienza.

Sedi delle attività: MUFANT, La valle della luna di Altra Mente, Ca’ Vallette di Altra Mente