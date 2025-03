Un certificato antincendio blocca il recupero dell'ex mercato coperto Racconigi 51

Otto anni di abbandono e ancora tempi incerti per la riqualificazione. E' il destino del mercato coperto Racconigi '51 il cui rilancio sembra bloccato, tra le altre cose, dalla mancanza di un certificato antincendio. E' quanto ha spiegato la vicesindaca della Città di Torino, Michela Favaro, rispondendo a un'interpellanza del consigliere di Fdi, Enzo Liardo.

Piazzale pronto a maggio

Una buona notizia c'è. Il piazzale dovrebbe essere completato nel mese di maggio, come previsto dal Pinqua-Racconigi. Mentre restano perplessità sul complesso del civico 51 che comprende un ex mercato coperto e due piani interrati di parcheggio. "A seguito della visita dei vigili del fuoco - ha precisato Favaro -, si rendono necessari alcuni adempimenti per l'adeguamento alla vigente normativa antincendio che implicano importanti interventi strutturali e di separazione impiantistica fra autorimessa ed ex mercato".

Per l'area a mercato la soluzione è quella che porta a un bando pubblico. Ma con ulteriori costi di adeguamento alle normative vigenti.

Due piani di parcheggi

I piani -2 e -3, adibiti a parcheggio in gestione a Gtt, allo stato attuale non sono utilizzati a causa di problemi legati alla prevenzione incendi e all'adeguamento degli impianti. E per metterli a norma occorre un adeguamento investimento, che comporti la divisione tra mercato e parcheggi. "Il realizzarsi di determinate condizioni - ha concluso Favaro -, potrebbe portare almeno all'apertura di quei due piani".

Perplesso il consigliere Liardo. "Una vicenda travagliata che va avanti ormai dal 2017 - ha concludo l'esponente di Fdi -, per un'opera costata parecchie migliaia di euro e lasciata all'abbandono più totale. Faccio fatica a pensare a un ripristino della situazione in tempi brevi".