Fondazione Crt, interviene Castellani: "Adesso chiudere le polemiche e voltare pagina"

"Chiudere le polemiche e voltare pagina". Una voce autorevole, sul fronte torinese, si pronuncia sul caso-Fondazione Crt. Si tratta di Valentino Castellani, ex sindaco di Torino, sulle pagine di "La voce e il tempo".

Secondo l'ex primo cittadino, infatti, l'obiettivo è evitare il commissariamento da parte del Ministero. Perché la città della Mole, "ha gli anticorpi per chiudere le polemiche". Certo, non manca un po' di amarezza per quel che è successo: Castellani lo definisce "un brutto spettacolo". E ricorda "l'alto profilo dei presidenti che avevano guidato la Fondazione prima dei fatti in discussione".



Il pensiero, insomma, va ad Andrea Comba, Antonio Marocco, Giovanni Quaglia. "Ho la sensazione che nei mesi passati sia andata in scena soprattutto un'operazione di potere, anche in conflitto con le istituzioni pubbliche di Torino e del Piemonte", conclude l'ex sindaco.



E non manca un complimento per la neo presidente Poggi: "Si sta muovendo con saggezza e competenza".