Da Enrico Rava a Jason Moran: tutti gli ospiti della 13^ edizione del Torino Jazz Festival

Ben 8 produzioni originali su 20 concerti principali, è la grande novità della 13^ edizione del Torino Jazz Festival che si svolgerà dal 23 al 30 aprile.

“Cosa vuol dire? Che bisogna venire a Torino per sentire della musica nuova, lo diciamo con un po’ di orgoglio” commenta il direttore artistico Stefano Zenni.

“Ci tengo molto a questo Festival e a esserci sempre all’inaugurazione - commenta il sindaco Lo Russo -. Ero molto legato a Maurizio Braccialarghe che sarebbe davvero orgoglioso del percorso che ha fatto”.

In tutto si svolgeranno 71 concerti in 58 luoghi della città. Oltre ai ‘Main Events’ e ‘Jazz Cl(h)ub’, ad arricchire il programma numerosi appuntamenti, tra cui Jazz Talks (incontri e conferenze), Jazz Cinema (proiezioni e produzioni cinematografiche anche a firma TJF), Jazz Blitz in tutta la città e gli eventi Jazz Special.

Ospiteranno i concerti Auditorium Giovanni Agnelli (Lingotto), Bunker, Casa Teatro Ragazzi e Giovani, Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, Hiroshima Mon Amour, MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile, Teatro Colosseo, Teatro Juvarra, Teatro Monterosa, Teatro Vittoria.

289 artisti nazionali e internazionali, dai musicisti emergenti alle grandi figure della scena mondiale sono gli ospiti della 13^ edizione.

Tra i grandi pianisti Moran, Iyer, Pieranunzi, Freitas, Oswald, Rebaudengo, Ortiz, e tra gli altri grandi ospiti, Rava, Di Castri, Benjamin, Moran, Calibro 35, Bang, Kouate, Remigi, Flamenco Criollo, Pieranunzi, Pia, Koro, Rebaudengo.

“Libera la musica” è il fil rouge. Un invito a liberare la musica dalle strettoie dei generi, guardando al suo elemento generativo, dove si può liberare l’immaginazione e inventare percorsi propri.

Il festival celebra anche quest’anno il 25 aprile, nell’anno in cui si festeggiano gli 80 anni dalla Liberazione, con alcuni appuntamenti da non perdere, a partire da “Il ballo della Liberazione” proprio il 25 aprile. Fra gli omaggi - oltre alla consueta attenzione alla “Giornata Internazionale del Jazz” UNESCO del 30 aprile - verrà celebrato quest’anno un torinese speciale: Enrico Rava, insignito della targa Torri Palatine della Città di Torino con la motivazione: “A Enrico Rava che ha portato la Torino del jazz nel mondo”.

Tra gli eventi clou, il TJF celebra la forza liberatrice della Storia con il grande evento “Il Big Bang del Jazz” di Jason Moran, una produzione originale del TJF in esclusiva europea.

Per info e programma completo: www.torinojazzfestival.it